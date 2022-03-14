Разин: проигрывать всегда больно и обидно, но тому есть причина

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями после вылета из Кубка Гагарина 2022 года. Череповецкий клуб уступил в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги московскому «Динамо» в серии (3-4). В решающей встрече бело-голубые оказались сильнее со счётом 2:1.



«Что я сейчас чувствую как тренер? Да много эмоций. Много, много что хочется сказать. Но я повзрослел, помудрел, поэтому все эмоции оставлю при себе. Конечно, есть чувство недосказанности. Проигрывать всегда больно и обидно. Но тому есть причина», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в досрочно завершившемся регулярном чемпионате – 2021/2022 «Северсталь» заняла пятое место, набрав 64 балла после 48 проведённых встреч.