Разин: если бы фортуна улыбнулась, «Северсталь» бы прыгнула гораздо выше головы

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги седьмой встречи первого раунда плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (1:2, 3-4).
«Хочу поздравить «Динамо» с победой. Получилась хорошая серия. Мы уходим в отпуск с высоко поднятой головой. Но если бы нам фортуна улыбнулась, мы бы прыгнули гораздо выше головы. Спасибо ребятам, выложились по полной программе.
Перед игровой разминкой у нас Няттинен почувствовал недомогание, не вышел на игру. Мы пропустили гол, потом играли на равных. К сожалению, потом мы не забили ни одного гола в большинстве. Но везёт тому, кто везёт. «Динамо» идёт дальше.
Все восемь голов в серии у нас забила бригада с Няттиненом. Когда выпадает человек, забивший четыре гола в серии, — конечно, это удар», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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