Бойков: Разину предстоит принять непростое решение. У него будут варианты развития карьеры

Эксперт КХЛ ТВ, экс-форвард Александр Бойков прокомментировал выступление «Северстали» в регулярном сезоне-2021/2022 и Кубке Гагарина 2022 года.



«То, что „Динамо“ и „Северсталь“ единственными в первом круге плей-офф КХЛ ушли в седьмой матч, — сюрприз? Думаю, что это всё-таки закономерный результат для обеих команд. „Динамо“ не очень ровно прошло весь чемпионат, на полтора месяца олимпийской паузы потеряло лидеров. И трудно было рассчитывать на то, что старт плей-офф получится для команды лёгким.



Если говорить о „Северстали“, то это команда-феномен этого сезона. Может быть, не по итоговому результату, но по командному строительству и качеству игры. Поэтому плотная борьба с „Динамо“ на протяжении всех семи матчей, а также лидерство в серии на старте — и по счёту, и по игре — не случайность, а закономерность.



В Череповце с бюджетом ниже среднего удалось создать характерную, амбициозную, играющую команду. В уникальной роли выступил Андрей Разин, объединивший функиции генерального менеджера и главного тренера. На мой взгляд, успех состоялся на обеих позициях — и в комплектовании, и в организации игры.



В последние десятилетия в истории нашего клубного хоккея были три-четыре команды, которые, не имея выдающихся финансовых возможностей, смогли занять особое место. Это „Лада“ Петра Воробьёва, ХК МВД Олега Знарка и с некоторыми оговорками „Атлант“ Милоша Ржиги и „Сибирь“ Дмитрия Квартальнова. Наверное, „Северсталь“ Разина — теперь в этом списке. Может быть, не столько по результату, сколько по игровой узнаваемости.



Что ждёт „Северсталь“ дальше? Думаю, у Андрея Разина появятся определённые варианты развития карьеры. Мы видим тенденции времени — специалисты, которые готовы эффективно работать с минимальными бюджетами, будут востребованы. В том числе большими клубами, которые, наверное, в нынешних реалиях где-то попросят чуть затянуть пояса.



На мой взгляд, Разину предстоит принять непростое решение. С одной стороны не в каждом клубе он получит те полномочия и тот комфорт, которые есть в „Северстали“. С другой стороны у каждого профессионала есть амбиции, желание расти. Интересно, каким будет выбор Разина», — цитирует Бойкова Russia-Hockey.ru.