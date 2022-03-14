Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Итоги первого раунда плей-офф КХЛ — 2022, обзоры серий, лучшие игроки, кто с кем сыграет во втором раунде Кубка Гагарина

Уфа обошлась без звёзд, «Северсталь» не дошла до сенсации. Итоги 1-го раунда плей-офф КХЛ
Лев Лукин
Итоги первого раунда плей-офф КХЛ
Комментарии
Три команды ни разу не проиграли, только две серии продлились дольше пяти матчей.

В понедельник, 14 марта, седьмым матчем серии между московским «Динамо» и «Северсталью» завершился первый раунд Кубка Гагарина — 2022. Кратко подводим его итоги.

Западная конференция

СКА — «Динамо» Мн — 4-0

Борьбы в серии между лучшей и худшей по посеву командами конференции не получилось. СКА разгромил минчан в первой встрече, которая ознаменовалась рекордом Никиты Гусева, а также выиграл в последующих трёх матчах, хотя они оказались и гораздо более плотными по счёту. Кубковый дебют Романа Ротенберга-тренера однозначно удался.

«Йокерит» — «Спартак» — 0-4

Как вы помните, «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ, в результате чего лига решила присудить финнам четыре технических поражения. «Спартак» без борьбы вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где сыграет со СКА.

«Спартак» вышел в полуфинал Запада, не сыграв ни матча. Всё ли нормально с решением КХЛ? «Спартак» вышел в полуфинал Запада, не сыграв ни матча. Всё ли нормально с решением КХЛ?

ЦСКА — «Локомотив» — 4-0

Серия, которую предвкушали многие, откровенно разочаровала полным отсутствием интриги. Бывший тренер ЦСКА Игорь Никитин у руля «Локомотива» ничего не смог поделать с армейцами, которые взяли четыре матча подряд. Дважды ярославцы проиграли без шансов (1:4), ещё дважды дело доходило до овертайма, но и там ЦСКА неизменно оказывался сильнее.

Что не так с «Локомотивом»? Был главным фаворитом КХЛ, но вновь оглушительно провалился Что не так с «Локомотивом»? Был главным фаворитом КХЛ, но вновь оглушительно провалился

«Динамо» М — «Северсталь» — 4-3

Череповецкая «Северсталь» доставила огромные проблемы бело-голубым. Подопечные Андрея Разина выиграли два первых матча в Москве, затем уступили трижды подряд, но в шестой встрече всё-таки сумели перевести серию в седьмой матч. Это было захватывающее противостояние, в котором динамовский класс схлестнулся с череповецким характером, но всё-таки фаворит серии идёт дальше, обыграв «Северсталь» в решающей игре с разницей в одну шайбу.

Уникальная победа «Динамо». Взяли серию плей-офф в решающем матче, переписав историю клуба Уникальная победа «Динамо». Взяли серию плей-офф в решающем матче, переписав историю клуба

Восточная конференция

«Металлург» — «Барыс» — 4-1

«Магнитка» неожиданно проиграла первый же матч серии «Барысу», но затем лучший клуб регулярки проснулся и не оставил казахстанцам ни единого шанса. В последующих четырёх встречах «Металлург» забил 19 шайб и уверенно оформил проход во второй раунд. Спокойствия подопечным Ильи Воробьёва добавило и появление в воротах со второй игры серии опытнейшего Василия Кошечкина.

«Трактор» — «Нефтехимик» — 4-0

Челябинцам пришлось очень непросто в схватке с крепким «Нефтехимиком», все четыре игры серии закончились с разницей в одну шайбу, но неизменно в пользу «Трактора». В решающий момент подопечные Гатиятулина оказывались на один гол лучше «волков», но нижнекамцам можно выразить только уважение за плей-офф, да и за весь сезон в целом.

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 4-1

Уфимцы уже ко второй игре серии лишились всех хоккеистов-легионеров, однако столь серьёзные потери не помешали «Салавату» уверенно пройти «Сибирь». Новосибирск бился, бодался, но, кроме домашней победы, добытой в третьем овертайме, ничего добиться не смогли. Класс уфимского клуба даже без иностранного легиона оказался значительно выше.

«Салават» бросили звёзды, но он в полуфинале Востока! «Сибирь» билась, но едет в отпуск «Салават» бросили звёзды, но он в полуфинале Востока! «Сибирь» билась, но едет в отпуск

«Ак Барс» — «Авангард» — 2-4

Самой упорной и напряжённой на Востоке ожидаемо выдалась серия между «Ак Барсом» и «Авангардом». При этом омичи повели в ней 3-0, уничтожив, казалось бы, всю интригу, но казанцы при помощи характера сумели вернуться в противостояние, выиграв два матча подряд в овертаймах. Но в шестой игре «ястребы» практически ничего не позволили создать сопернику, забросили две безответные шайбы и оформили выход в следующий раунд.

Без шансов, без вариантов. Почему «Ак Барс» по всем статьям проиграл серию «Авангарду» Без шансов, без вариантов. Почему «Ак Барс» по всем статьям проиграл серию «Авангарду»

Лучшие игроки

Вратари

Лучшим голкипером первого раунда сразу в двух номинациях стал московский армеец Иван Федотов. За четыре матча он отразил 95,4% бросков, пропуская в среднем 1,36 шайбы за игру. Но, помимо серебряного призёра Олимпиады в Пекине, нельзя не отметить Василия Кошечкина, успокоившего «Барыс», а также Шимона Грубеца из «Авангарда». Чех, кстати, стал единственным голкипером в первом раунде, кто сумел отыграть на ноль, причём два раза.

Защитники

Среди атакующих дефов в четвертьфиналах конференции не было равных Вячеславу Войнову. Динамовец в 7 матчах набрал 9 (5+4) очков, став лучшим бомбардиром первого раунда плей-офф и разделив лавры главного снайпера с Кузьменко. Феноменальное выступление Войнова!

Но отдельно отметим и защитника «Авангарда» Алексея Береглазова. За 6 матчей он принял на себя 23 броска, став самым блокирующим хоккеистом первого раунда плей-офф.

«Стена» Грубец и снайпер Кузьменко. 10 лучших игроков первого раунда плей-офф КХЛ «Стена» Грубец и снайпер Кузьменко. 10 лучших игроков первого раунда плей-офф КХЛ

Нападающие

В плане индивидуальных достижений нападающих в первом раунде отличились форварды петербуржского СКА. Андрей Кузьменко в четырёх матчах наколотил 5 шайб, добавив к ним 3 передачи, став лучшим бомбардиром и снайпером первого раунда среди хоккеистов атаки. Столько же баллов у Никиты Гусева, который после перформанса в первой игре с Минском слегка ушёл в тень, но свои 3+5 в итоге за первый раунд заработал.

Пары второго раунда

Западная конференция

СКА — «Спартак»

ЦСКА — «Динамо» М

Расписание матчей второго раунда плей-офф КХЛ.

Восточная конференция

«Металлург» — «Авангард»

«Трактор» — «Салават Юлаев»

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022