Уфа обошлась без звёзд, «Северсталь» не дошла до сенсации. Итоги 1-го раунда плей-офф КХЛ

Три команды ни разу не проиграли, только две серии продлились дольше пяти матчей.

В понедельник, 14 марта, седьмым матчем серии между московским «Динамо» и «Северсталью» завершился первый раунд Кубка Гагарина — 2022. Кратко подводим его итоги.

Западная конференция

СКА — «Динамо» Мн — 4-0

Борьбы в серии между лучшей и худшей по посеву командами конференции не получилось. СКА разгромил минчан в первой встрече, которая ознаменовалась рекордом Никиты Гусева, а также выиграл в последующих трёх матчах, хотя они оказались и гораздо более плотными по счёту. Кубковый дебют Романа Ротенберга-тренера однозначно удался.

«Йокерит» — «Спартак» — 0-4

Как вы помните, «Йокерит» снялся с плей-офф КХЛ, в результате чего лига решила присудить финнам четыре технических поражения. «Спартак» без борьбы вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где сыграет со СКА.

ЦСКА — «Локомотив» — 4-0

Серия, которую предвкушали многие, откровенно разочаровала полным отсутствием интриги. Бывший тренер ЦСКА Игорь Никитин у руля «Локомотива» ничего не смог поделать с армейцами, которые взяли четыре матча подряд. Дважды ярославцы проиграли без шансов (1:4), ещё дважды дело доходило до овертайма, но и там ЦСКА неизменно оказывался сильнее.

«Динамо» М — «Северсталь» — 4-3

Череповецкая «Северсталь» доставила огромные проблемы бело-голубым. Подопечные Андрея Разина выиграли два первых матча в Москве, затем уступили трижды подряд, но в шестой встрече всё-таки сумели перевести серию в седьмой матч. Это было захватывающее противостояние, в котором динамовский класс схлестнулся с череповецким характером, но всё-таки фаворит серии идёт дальше, обыграв «Северсталь» в решающей игре с разницей в одну шайбу.

Восточная конференция

«Металлург» — «Барыс» — 4-1

«Магнитка» неожиданно проиграла первый же матч серии «Барысу», но затем лучший клуб регулярки проснулся и не оставил казахстанцам ни единого шанса. В последующих четырёх встречах «Металлург» забил 19 шайб и уверенно оформил проход во второй раунд. Спокойствия подопечным Ильи Воробьёва добавило и появление в воротах со второй игры серии опытнейшего Василия Кошечкина.

«Трактор» — «Нефтехимик» — 4-0

Челябинцам пришлось очень непросто в схватке с крепким «Нефтехимиком», все четыре игры серии закончились с разницей в одну шайбу, но неизменно в пользу «Трактора». В решающий момент подопечные Гатиятулина оказывались на один гол лучше «волков», но нижнекамцам можно выразить только уважение за плей-офф, да и за весь сезон в целом.

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 4-1

Уфимцы уже ко второй игре серии лишились всех хоккеистов-легионеров, однако столь серьёзные потери не помешали «Салавату» уверенно пройти «Сибирь». Новосибирск бился, бодался, но, кроме домашней победы, добытой в третьем овертайме, ничего добиться не смогли. Класс уфимского клуба даже без иностранного легиона оказался значительно выше.

«Ак Барс» — «Авангард» — 2-4

Самой упорной и напряжённой на Востоке ожидаемо выдалась серия между «Ак Барсом» и «Авангардом». При этом омичи повели в ней 3-0, уничтожив, казалось бы, всю интригу, но казанцы при помощи характера сумели вернуться в противостояние, выиграв два матча подряд в овертаймах. Но в шестой игре «ястребы» практически ничего не позволили создать сопернику, забросили две безответные шайбы и оформили выход в следующий раунд.

Лучшие игроки

Вратари

Лучшим голкипером первого раунда сразу в двух номинациях стал московский армеец Иван Федотов. За четыре матча он отразил 95,4% бросков, пропуская в среднем 1,36 шайбы за игру. Но, помимо серебряного призёра Олимпиады в Пекине, нельзя не отметить Василия Кошечкина, успокоившего «Барыс», а также Шимона Грубеца из «Авангарда». Чех, кстати, стал единственным голкипером в первом раунде, кто сумел отыграть на ноль, причём два раза.



Защитники



Среди атакующих дефов в четвертьфиналах конференции не было равных Вячеславу Войнову. Динамовец в 7 матчах набрал 9 (5+4) очков, став лучшим бомбардиром первого раунда плей-офф и разделив лавры главного снайпера с Кузьменко. Феноменальное выступление Войнова!



Но отдельно отметим и защитника «Авангарда» Алексея Береглазова. За 6 матчей он принял на себя 23 броска, став самым блокирующим хоккеистом первого раунда плей-офф.

Нападающие



В плане индивидуальных достижений нападающих в первом раунде отличились форварды петербуржского СКА. Андрей Кузьменко в четырёх матчах наколотил 5 шайб, добавив к ним 3 передачи, став лучшим бомбардиром и снайпером первого раунда среди хоккеистов атаки. Столько же баллов у Никиты Гусева, который после перформанса в первой игре с Минском слегка ушёл в тень, но свои 3+5 в итоге за первый раунд заработал.

Пары второго раунда

Западная конференция



СКА — «Спартак»



ЦСКА — «Динамо» М

Восточная конференция



«Металлург» — «Авангард»



«Трактор» — «Салават Юлаев»