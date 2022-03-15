Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 15 марта, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.



В единственной встрече, состоявшейся сегодня ночью, «Аризона Койотс» обыграла в гостях «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:3. Хет-трик оформил нападающий «койотов» Лоусон Круз. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб стал автором голевой передачи.

Таблицу Восточной конференции с 87 очками после 59 игр возглавляет «Каролина Харрикейнз». На один балл меньше у «Флориды Пантерз», которая сыграла аналогичное количество матчей. На четыре балла от «пантер» отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг».



На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 89 очков в 60 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 79 баллов за 59 встреч. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 76 очков за 59 матчей.