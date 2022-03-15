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Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результат матча прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 15 марта, а также итоги матча прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

В единственной встрече, состоявшейся сегодня ночью, «Аризона Койотс» обыграла в гостях «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:3. Хет-трик оформил нападающий «койотов» Лоусон Круз. Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб стал автором голевой передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Норрис (Ткачук) – 02:39 (5x5)   1:1 Круз (Кессел, Гальченюк) – 07:49 (5x5)   1:2 Круз (Гостисбер, Келлер) – 09:00 (5x4)   2:2 Норрис (Штюцле) – 14:01 (5x4)   2:3 Круз – 36:12 (4x5)   3:3 Браун (Ткачук, Зуб) – 47:30 (5x5)   3:4 Шмальц (Келлер) – 47:46 (5x5)   3:5 Хэйтон (Мозер, Шмальц) – 59:12 (en)

Таблицу Восточной конференции с 87 очками после 59 игр возглавляет «Каролина Харрикейнз». На один балл меньше у «Флориды Пантерз», которая сыграла аналогичное количество матчей. На четыре балла от «пантер» отстаёт «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На Западе лидирует «Колорадо Эвеланш», набравший 89 очков в 60 играх. На втором месте идёт «Калгари Флэймз», у которого 79 баллов за 59 встреч. Тройку замыкает «Сент-Луис Блюз», набравший 76 очков за 59 матчей.

Турнирная таблица НХЛ
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