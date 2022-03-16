«Эдмонтон» выиграл у «Детройта». Команды забили 12 голов

«Эдмонтон Ойлерз» на «Роджерс Плэйс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась со счётом 7:5 в пользу хозяев.



«Ойлерз» вели по ходу матча 4:1, но гостям удалось сравнять счёт, который позже превратился в 5:5, однако вскоре хозяева вырвали победу благодаря шайбам Эвандера Кейна и Уоррена Фёгеле. Голами у «Ойлерз» отметились Девин Шор, Коннор Макдэвид, Зак Хайман, Кайлер Ямамото, Эвандер Кейн и Уоррен Фёгеле. У гостей отличились Марк Стаал (дубль), Сэм Ганье, Филип Задина и Лукас Рэймонд.



Для «Ойлерз» эта победа стала третьей кряду, ранее они побеждали «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 в ОТ) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1).

«Ойлерз» располагаются на седьмой строчке в Западной конференции с 70 очками. «Ред Уингз» занимают 11-е место с 55 баллами в Восточной конференции.

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