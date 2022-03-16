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Фетисов отреагировал на третье место Овечкина среди снайперов в истории НХЛ

Фетисов отреагировал на третье место Овечкина среди снайперов в истории НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который сегодня вышел на единоличное третье место в гонке снайперов в истории НХЛ.

«Рад за Сашу. Он большой молодец! Дай бог ему здоровья, сил, чтобы двигаться к первому месту. Человек знает, чего он хочет, стремится к этому. Кроме уважения Овечкину, даже сложно что-то говорить. Желаю ему дальнейших успехов!» – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Овечкин занимает третье место в снайперской гонке, забив 767 голов. Второе место с 801 шайбой занимает Горди Хоу. На первом месте Уэйн Гретцки, забивший 894 гола.

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