Форвард «Сент-Луиса» Бучневич восстановился от травмы. Он сможет сыграть с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич восстановился после травмы и готов принять участие в следующем матче клуба.



«Бучневич чувствует себя хорошо, завтра он может сыграть с «Питтсбургом», — цитирует главного тренера клуба Крэйга Берюбе в «Твиттере» журналист Джим Рутерфорд.



Бучневич из-за травмы верхней части тела пропустил три матче «Блюз» — с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:2), «Нэшвилл Предаторз» (7:4) и «Виннипег Джетс» (3:4, ОТ). Он покинул лёд в конце третьего периода встречи с «Оттавой Сенаторз» (1:4) после столкновения с форвардом Остином Уотсоном.



В текущем регулярном чемпионате 26-летний россиянин принял участие в 50 матчах, в которых набрал 46 (19+27) очков при показателе полезности «+18».