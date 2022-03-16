«Флорида» обменяла форварда Ватрано в «Рейнджерс», получив взамен драфт-пик 4-го раунда

«Флорида Пантерз» совершила обмен с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает твиттер-аккаунт «рейнджеров».



В состав клуба из Нью-Йорка отправился нападающий Фрэнк Ватрано, взамен за 28-летнего игрока «Рейнджерс» отдали пик четвёртого раунда драфта НХЛ — 2022. «Синерубашечникам» принадлежит два пика четвёртого раунда на предстоящем драфте новичков: свой и ранее принадлежавший «Виннипег Джетс». «Флорида» получит тот драфт-пик, который по итогам сезона будет ниже.



В текущем регулярном чемпионате Ватрано принял участие в 49 матчах, набрав 19 (10+9) очков при показателе полезности «-2».



«Рейнджерс» занимает пятое место в таблице Восточной конференции. Ватрано сможет дебютировать за клуб в пятницу, 18 марта, во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:00 мск).