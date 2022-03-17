«Монреаль» обменял Шьяро во «Флориду» на 20-летнего форварда и два драфт-пика
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«Монреаль Канадиенс» объявил на официальном сайте об обмене защитника Бена Шьяро во «Флориду Пантерз». Взамен «Канадиенс» получили 20-летнего нападающего Тая Смиланика, а также выбор в первом раунде драфта НХЛ-2023 и выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2022.
Кроме того, до конца текущего сезона «Монреаль» будет оплачивать половину зарплаты хоккеиста, кэпхит которого составляет $ 3,5 млн.
В текущем сезоне Шьяро провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 18 очков: забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач. Хоккеист играл за «Канадиенс» с сезона-2019/20, а в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли вместе с командой дошёл до финала Кубка Стэнли.
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