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«Зачем нам всё время смотреть на НХЛ?» Плющев — об увеличении количества матчей КХЛ до 82

«Зачем нам всё время смотреть на НХЛ?» Плющев — об увеличении количества матчей КХЛ до 82
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об увеличении количества матчей в КХЛ.

«Увеличение количества матчей КХЛ до 82, как в НХЛ? Да зачем нам всё время смотреть на НХЛ? Надо делать что-то своё. Есть грамотные люди, которые спокойно могут просчитать график, календарь, сколько нужно игр и времени, чтобы подготовиться к сезону.

Всё должно быть выверено с методической точки зрения, а не так: «А давайте сделаем как в НХЛ!» Если не будет больших турниров, то естественно будет увеличен календарь гладкого чемпионата. Надо не посыпать голову пеплом и заниматься своим хоккеем», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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