«Зачем нам всё время смотреть на НХЛ?» Плющев — об увеличении количества матчей КХЛ до 82
Поделиться
Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об увеличении количества матчей в КХЛ.
«Увеличение количества матчей КХЛ до 82, как в НХЛ? Да зачем нам всё время смотреть на НХЛ? Надо делать что-то своё. Есть грамотные люди, которые спокойно могут просчитать график, календарь, сколько нужно игр и времени, чтобы подготовиться к сезону.
Всё должно быть выверено с методической точки зрения, а не так: «А давайте сделаем как в НХЛ!» Если не будет больших турниров, то естественно будет увеличен календарь гладкого чемпионата. Надо не посыпать голову пеплом и заниматься своим хоккеем», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 17 марта 2022
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:30
-
13:23
-
13:23
-
13:15
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:53
-
11:21
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:24
-
10:13
-
09:54
-
09:45
-
08:47
-
08:05
-
08:00
-
07:44
-
07:40
-
05:59
-
05:34
-
05:17
-
03:10
- 16 марта 2022
-
23:43
-
23:27
-
22:44
Партнерский контент