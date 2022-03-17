Никита Гусев поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф со «Спартаком»

Нападающий СКА Никита Гусев поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф с московским «Спартаком». Первый матч состоится завтра, 18 марта, в Петербурге.



«Первая игра со «Спартаком» покажет, на руку ли нам что они долго не играли, пропустили первый раунд. Такой пропуск может сказаться, но у них будет много энергии и желания. Каждая команда может выиграть одну-две-три-четыре игры. Надо выходить на каждый матч и стараться победить. По ощущениям команда в хорошем состоянии и я тоже. Все готовы к началу серии. Здорово, что будет полный стадион, это придает энергии», – передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова



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