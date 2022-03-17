Вайсфельд: исходя из логики, Фёдорову надо дойти до седьмого матча или взять Кубок

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о паре ЦСКА – «Динамо» (Москва) во втором раунде плей-офф.



«На мой взгляд, ЦСКА очень легко прошёл «Локомотив», я даже не ожидал такого. «Динамо» с большим трудом прошло «Северсталь». Гипотетически получается, что ЦСКА фаворит. Применительно к «Динамо» меня интересует вопрос: они либо плохо подготовились к серии, либо недооценили соперника. В серии с ЦСКА мы сделаем выводы, в чём причины не слишком удачной игры динамовцев в первом раунде.



Сильная игра Войнова в первом раунде – это весомый фактор, но нельзя сказать, что это неожиданность. Вячеслав – один из ведущих защитников страны. Он и должен играть на таком уровне. Отъезд О'Делла – это потеря, Петерссона – нет. Эрик на удивление здорово играл, я даже не ожидал, что так будет. Андре в прошлом году в плей-офф здорово играл за «Локомотив», а в этом году его не видно, средний игрок.

При всей моей симпатии к Сергею Фёдорову не стоит забывать, что Игоря Никитина уволили за то, что он проиграл в шестом матче финала Кубка Гагарина. Исходя из логики, Фёдорову надо дойти до седьмого матча или взять Кубок», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.



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