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Р. Ротенберг рассказал о травме Кемппайнена

Р. Ротенберг рассказал о травме Кемппайнена
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о травме форварда команды Йоонаса Кемппайнена.

«Мы не разглашаем информацию по травмированным. Желаем Кемппайнену скорейшего выздоровления. Ждём его в обойме. Детали по травме разглашать не имеем права.

Травмы — часть хоккея. Мы всегда тренируемся больше, чем на 100%, спокойно относимся к риску травм. У нас все в обойме. Не разделяем команду на россиян и легионеров. Все готовятся и выкладываются на 100%. На сегодняшний день довольны всеми нашими игроками. Вопросы о возможном отъезде иностранцев не совсем уместны. Мы работаем в штатном режиме», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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