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Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал отстранение команды от Евротура

Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал отстранение команды от Евротура
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал отстранение сборной России по хоккею от Евротура.

«Нам есть чем заниматься. Будем развивать свой хоккей. На этих Евротурах играет одна сборная, на чемпионат мира едет другая. Больше будем уделять внимания молодёжи, смотреть на ребят, изучать ближайший резерв. Есть сборные Беларуси, Казахстана, можно организовать свой турнир. Конечно, международного уровня будет не хватать, но, с другой стороны, такова нынешняя ситуация. Надо смотреть вперёд и двигаться дальше. Жизнь не заканчивается», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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