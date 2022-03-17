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«Это потеря для европейского хоккея». Каменский — об отстранении России от Евротура

«Это потеря для европейского хоккея». Каменский — об отстранении России от Евротура
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Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский поделился мнением об отстранении национальной команды от Евротура.

«То, что сборную России отстранили от участия в Евротуре – это потеря для европейского хоккея, а не для нас. Мы будем поднимать свой хоккей. Создавать свои турниры, развивать молодёжь и тренерский штаб. Без сборной России международные соревнования потеряют в зрелищности и в качестве», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 16 марта стало известно, что сборная России по хоккею отстранена от участия в Евротуре на два года, а её место заняла команда Швейцарии. В состав турнира входят четыре сборные: Финляндия, Швеция, Чехия и Швейцария, заменившая Россию.

Уже в мае швейцарцы сыграют на шведском этапе Еврохоккейтура. Напомним, ранее сборная России была отстранена от участия во всех международных соревнованиях в 2022 году.

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