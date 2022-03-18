Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Каролину»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.



Счёт в матче открыл российский нападающий «Торонто» Илья Михеев, которому ассистировал Джастин Холл. Для форварда эта шайба стала 12-й в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Удвоил преимущество хозяев Митчелл Марнер. Передачи на счету Джона Тавареса и Тимоти Лильегрена.



В третьем периоде гости сократили отставание. Шайбу забросил Итан Бир. Ему ассистировали Йеспер Фаст и Джейккоб Славин. Преимущество в два гола «Торонто» вернул Ондржей Каше. Передачи в свой актив записали Вильям Нюландер и Александр Керфут. За четыре секунды до окончания третьего периода отличился Винсент Трочек.



После 61 матча «Торонто» занимает четвёртое место в Восточной конференции. На их счету 83 очка. «Каролина» (60) располагается на второй строчке, имея в своём активе 87 баллов.