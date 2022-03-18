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Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Каролину»

Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Каролину»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.

Счёт в матче открыл российский нападающий «Торонто» Илья Михеев, которому ассистировал Джастин Холл. Для форварда эта шайба стала 12-й в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Удвоил преимущество хозяев Митчелл Марнер. Передачи на счету Джона Тавареса и Тимоти Лильегрена.

В третьем периоде гости сократили отставание. Шайбу забросил Итан Бир. Ему ассистировали Йеспер Фаст и Джейккоб Славин. Преимущество в два гола «Торонто» вернул Ондржей Каше. Передачи в свой актив записали Вильям Нюландер и Александр Керфут. За четыре секунды до окончания третьего периода отличился Винсент Трочек.

После 61 матча «Торонто» занимает четвёртое место в Восточной конференции. На их счету 83 очка. «Каролина» (60) располагается на второй строчке, имея в своём активе 87 баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2022, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Михеев (Холл) – 15:48 (5x5)   2:0 Марнер (Таварес, Лильегрен) – 24:39 (5x5)   2:1 Бир (Фаст, Славин) – 44:09 (5x5)   3:1 Каше (Нюландер, Керфут) – 47:20 (5x5)   3:2 Трочек (Свечников, Славин) – 59:56 (6x5)
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