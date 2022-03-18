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В матче с «Флоридой» Дадонов оформил дубль за 9 минут, дважды подряд забив бывшему клубу

В матче с «Флоридой» Дадонов оформил дубль за 9 минут, дважды подряд забив бывшему клубу
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:2.

На 35-й минуте матча российский нападающий хозяев Евгений Дадонов оформил дубль. Форварду понадобилось всего девять минут, чтобы забросить две шайбы в ворота своего бывшего клуба. Пасами ему помогли Ши Теодор и Джек Айкел. Эта шайба стала 14-й в текущем сезоне для Дадонова.

На 6-й минуте второй двадцатиминутки вывел свою команду Дадонов забросил первую шайбу. Пас перед точным броском Дадонову дал канадский защитник Деррик Пульо.

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