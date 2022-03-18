Наместников помог Детройту победить впервые за 7 матчей

«Ванкувер Кэнакс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Роджерс-Арене» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей 1:0, Владислав Наместников сделал голевую передачу.



Единственную шайбу в этой встрече забросил швейцарский форвард Пиус Зутер на 29 минуте, ассистентом выступил Наместников. Эта победа стала первая для «Ред Уингз» за последние семь матчей. Последний раз они выигрывали 2 марта, тогда в овертайме со счётом 4:3 «Детройт» одолел «Каролину Харрикейнз».



В параллельном матче «Лос-Анджелес Кингз» на домашнем стадионе «Крипто.ком Арена» играл с «Сан-Хосе Шаркс». Победу одержали хозяева со счётом 3:0.



Первую шайбу забил Анже Копитар. Затем преимущество «Кингз» удвоил Филлип Дано. И окончательный результат в матче установил Адриан Кемпе. Эта победа для «Кингз» стала первой над «Шаркс» в этом регулярном сезоне НХЛ. До этого они сыграли три игры, в которых победу одержала команда из Сан-Хосе.

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