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Дубль Дадонова помог «Вегасу» одолеть «Флориду»

Дубль Дадонова помог «Вегасу» одолеть «Флориду»
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В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

На 35-й минуте матча российский нападающий хозяев Евгений Дадонов оформил дубль. Форварду понадобилось всего девять минут, чтобы забросить две шайбы в ворота своего бывшего клуба. Пасами ему помогли Ши Теодор и Джек Айкел. Эта шайба стала 14-й в текущем сезоне для Дадонова.

На 6-й минуте второй двадцатиминутки вывел свою команду Дадонов забросил первую шайбу. Пас перед точным броском Дадонову дал канадский защитник Деррик Пульо.

Также за хозяев забивали Бретт Хауден, Вильям Карлссон и Николя Руа. За гостей же заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт, Картер Вераге и Сэм Райнхарт.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2022, пятница. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Луостаринен, Экблад) – 08:04 (5x5)   1:1 Хауден (Амадио, Колесар) – 17:09 (5x5)   2:1 Дадонов (Пульо) – 25:38 (5x5)   3:1 Дадонов (Теодор, Айкел) – 34:32 (5x4)   3:2 Беннетт (Дюклер, Экблад) – 37:38 (5x5)   3:3 Райнхарт (Экблад, Барков) – 52:26 (5x4)   4:3 Руа – 53:23 (5x5)   5:3 Карлссон – 58:10 (en)
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