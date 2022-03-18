Дубль Дадонова помог «Вегасу» одолеть «Флориду»

В эти минуты в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.
На 35-й минуте матча российский нападающий хозяев Евгений Дадонов оформил дубль. Форварду понадобилось всего девять минут, чтобы забросить две шайбы в ворота своего бывшего клуба. Пасами ему помогли Ши Теодор и Джек Айкел. Эта шайба стала 14-й в текущем сезоне для Дадонова.
На 6-й минуте второй двадцатиминутки вывел свою команду Дадонов забросил первую шайбу. Пас перед точным броском Дадонову дал канадский защитник Деррик Пульо.
Также за хозяев забивали Бретт Хауден, Вильям Карлссон и Николя Руа. За гостей же заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт, Картер Вераге и Сэм Райнхарт.
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