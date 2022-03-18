Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Повесьте это фото в Лувре». Твиттер-аккаунт «Айлендерс» — о суперсейве Сорокина

«Повесьте это фото в Лувре». Твиттер-аккаунт «Айлендерс» — о суперсейве Сорокина
Комментарии

Твиттер-аккаунт «Нью-Йорк Айлендерс» отреагировал на невероятный сейв российского голкипера Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).

«Повесьте это фото в Лувре», — написала пресс-служба клуба.

В прошедшей встрече Сорокин сумел отразить 29 из 30 бросков по своим воротам, став первой звездой матча. В текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина 40 проведённых матчей, процент отражённых бросков — 92,6%, коэффициент надёжности — 2,30.

»Айлендерс" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 58 матчей. В следующей встрече подопечные Барри Тротца сыграют дома с «Даллас Старз» (19 марта, 21:00 мск).

«Твою ж дивизию!» Немыслимый сейв Сорокина в падении – спасение года в НХЛ? «Твою ж дивизию!» Немыслимый сейв Сорокина в падении – спасение года в НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022