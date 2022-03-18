«Повесьте это фото в Лувре». Твиттер-аккаунт «Айлендерс» — о суперсейве Сорокина
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Твиттер-аккаунт «Нью-Йорк Айлендерс» отреагировал на невероятный сейв российского голкипера Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).
«Повесьте это фото в Лувре», — написала пресс-служба клуба.
В прошедшей встрече Сорокин сумел отразить 29 из 30 бросков по своим воротам, став первой звездой матча. В текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина 40 проведённых матчей, процент отражённых бросков — 92,6%, коэффициент надёжности — 2,30.
»Айлендерс" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 58 матчей. В следующей встрече подопечные Барри Тротца сыграют дома с «Даллас Старз» (19 марта, 21:00 мск).
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