«Повесьте это фото в Лувре». Твиттер-аккаунт «Айлендерс» — о суперсейве Сорокина

Твиттер-аккаунт «Нью-Йорк Айлендерс» отреагировал на невероятный сейв российского голкипера Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1).



«Повесьте это фото в Лувре», — написала пресс-служба клуба.

В прошедшей встрече Сорокин сумел отразить 29 из 30 бросков по своим воротам, став первой звездой матча. В текущем сезоне на счету 26-летнего россиянина 40 проведённых матчей, процент отражённых бросков — 92,6%, коэффициент надёжности — 2,30.



»Айлендерс" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 58 матчей. В следующей встрече подопечные Барри Тротца сыграют дома с «Даллас Старз» (19 марта, 21:00 мск).