«Нужно снять перед ним шляпу. Это стало поворотным моментом». Ватрано — о сейве Сорокина

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Фрэнк Ватрано отреагировал на суперсейв российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (1:2).



«Я только увидел пустые ворота, но не знал, сколько было свободного пространства.



Мы видели повтор. Нужно снять шляпу перед Сорокиным. Это стало большим поворотным моментом в игре», — приводит слова Ватрано официальный сайт «Рейнджерс».



Напомним, Сорокин совершил спасение после того, как форвард «синерубашечников» Артёмий Панарин получил передачу от Ватрано и атаковал практически по пустым воротам, но голкипер «Айлендерс» совершил потрясающий сейв, клюшкой отразив бросок своего соотечественника.