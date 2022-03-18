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«Нужно снять перед ним шляпу. Это стало поворотным моментом». Ватрано — о сейве Сорокина

«Нужно снять перед ним шляпу. Это стало поворотным моментом». Ватрано — о сейве Сорокина
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Фрэнк Ватрано отреагировал на суперсейв российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина в матче команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (1:2).

«Я только увидел пустые ворота, но не знал, сколько было свободного пространства.

Мы видели повтор. Нужно снять шляпу перед Сорокиным. Это стало большим поворотным моментом в игре», — приводит слова Ватрано официальный сайт «Рейнджерс».

Напомним, Сорокин совершил спасение после того, как форвард «синерубашечников» Артёмий Панарин получил передачу от Ватрано и атаковал практически по пустым воротам, но голкипер «Айлендерс» совершил потрясающий сейв, клюшкой отразив бросок своего соотечественника.

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