Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: тактика «Салавата» стала неожиданностью для «Трактора»

Кожевников: тактика «Салавата» стала неожиданностью для «Трактора»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги первого матча в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина 2022 года на Востоке между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» (0:1).

«Уход легионеров сказался на тактике «Салавата Юлаева»: команда перестроилась с атакующего стиля и очень плотно и строго сыграла в обороне. Видимо, для «Трактора» это стало неожиданностью. Моменты у челябинцев были, но в первую очередь им не хватило скорости.

Думаю, что в следующем матче рисунок игры изменится. У «Трактора» хороший подбор исполнителей, в том числе сильные легионеры, поэтому они могут переломить ситуацию», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Безнадёжность. «Трактор» опять не забил дома «Салавату» — и практически не пытался Безнадёжность. «Трактор» опять не забил дома «Салавату» — и практически не пытался
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022