Кожевников: тактика «Салавата» стала неожиданностью для «Трактора»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги первого матча в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка Гагарина 2022 года на Востоке между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» (0:1).
«Уход легионеров сказался на тактике «Салавата Юлаева»: команда перестроилась с атакующего стиля и очень плотно и строго сыграла в обороне. Видимо, для «Трактора» это стало неожиданностью. Моменты у челябинцев были, но в первую очередь им не хватило скорости.
Думаю, что в следующем матче рисунок игры изменится. У «Трактора» хороший подбор исполнителей, в том числе сильные легионеры, поэтому они могут переломить ситуацию», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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