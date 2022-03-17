Безнадёжность. «Трактор» опять не забил дома «Салавату» — и практически не пытался

«Трактор» перед полуфиналом Восточной конференции выпал из соревновательного темпа на 10 дней: в серии с «Нефтехимиком» челябинцы уложились в четыре матча. «Салавату Юлаеву» в первом раунде пришлось чуть сложнее: «Сибирь» забрала одну игру и трое суток на дополнительный отдых.

Впрочем, гораздо более серьёзной проблемой для уфимцев оказался отъезд легионеров. Для победы над Новосибирском юлаевцам хватило и российских игроков. Но перед встречей с куда более искушённым «Трактором» этот фактор не мог не тревожить.

Правда, в первом периоде фамилии хоккеистов, их опыт и класс никакого значения не имели. Все исполнители с обеих сторон придерживались одной тактики и сыграли с единственным акцентом – на максимально плотную оборону. Команды постарались не просто сократить, а исключить любой риск в собственных действиях. И «Трактор», и «Салават» при потере шайбы всей пятёркой мгновенно опускались за красную линию, даже не пытаясь обозначить прессинг.

Несколько раз хоккеисты просто замирали за воротами или посередине своей зоны, неохотно рассматривая варианты для передачи. На самом старте периода команды провели почти 8 минут без единой остановки игры, сделав за это время лишь три броска на двоих. Некоторое оживление на льду можно было заметить за две минуты до перерыва. Противники организовали по одному контрвыпаду: уфимцы атаковали в расстановке «2 в 1», челябинцы – в «3 в 2». Но самый верный шанс открыть счёт за четыре секунды до сирены упустил Ник Бэйлен: защитник «Трактора» отправил шайбу точно в живот Александру Шарыченкову, в упор расстреливая его ворота.

На второй отрезок встречи гости как будто бы вышли на площадку раньше хозяев. Через 80 секунд после стартового свистка Владислав Картаев прорвался в чужую зону по флангу и бросил от борта. Голкипер «Трактора» Роман Вилл неаккуратно отбил шайбу прямо перед собой, а защитники пропустили на добивание Степана Санникова. Судьи, словно загипнотизированные медлительным первым периодом, не сразу заметили взятие ворот и зафиксировали его только после видеопросмотра.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Трактористы» попытались восстановить равенство по горячим следам. Свои моменты заработали капитан Сергей Калинин и Теэму Пулккинен. Но юлаевцы погасили первую активность соперников, а затем вернули игру в спокойное русло. Тем не менее общий рисунок по сравнению с первым периодом изменился в лучшую сторону. Отставание в счёте заставило «Трактор» усиливать активность. В то же время «Салават», обладающий командными навыками атакующей игры, не стремился закрыться на все засовы и от регулярных вылазок вперёд не отказался. В конце периода уфимцы и вовсе были ближе к тому, чтобы увеличить отрыв, чем челябинцы – его ликвидировать.

Стартовая часть третьей 20-минутки могла показаться повтором первой. «Салават» всё-таки решился сыграть на удержание, а «Трактор» по необъяснимым причинам не старался диктовать сопернику свои условия. Хозяевам не помогли даже два удаления: акцентированных моментов челябинцы не создали, какие-то шансы забить получали только в результате массированных навалов, а в конце концов прозевали выход «1 на 1». Данил Башкиров мог досрочно снимать все вопросы о победителе, но, переиграв Вила в ближнем бою, не смог поднять шайбу над его щитком.

Впрочем, и одного гола «Салавату» оказалось достаточно. Команда, потерявшая всех легионеров по ходу первого раунда, второй начала с неожиданной победы. Следующая серия в противостоянии Челябинска и Уфы намечена на послезавтра.