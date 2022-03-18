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И. Гимаев: не ждал, что Уфа сыграет настолько от обороны. Не понравились постоянные вбросы

И. Гимаев: не ждал, что Уфа сыграет настолько от обороны. Не понравились постоянные вбросы
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Трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион СССР Ирек Гимаев подвёл итоги первой встречи между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» (0:1).

«Неожиданно стало, что «Салават» играл настолько от обороны. Единственное, что не понравилось в игре Уфы, – постоянные вбросы. Вроде оборона выстроена от синей до синей – ну так разгоняйтесь. Собрались, раскатились и пошли тройкой. Вот этот момент чуть-чуть непонятен. Но меня порадовало, что в отсутствие иностранцев играла и молодёжь, и вратарь.

По-моему, «Трактор» тоже не ожидал от «Салавата» такой тактики. С другой стороны, это плей-офф, и нужно иметь в арсенале запасные варианты игры. Но я не думаю, что Уфа будет играть так всю серию. Может быть, дома болельщики потребуют от команды более активной игры», – сказал Ирек Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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