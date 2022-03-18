Скудра: у «Салавата» был свой план на матч, «Трактору» не хватило спортивной наглости

Бывший главный тренер «Трактора», а ныне главный тренер «Сарыарки» Петерис Скудра поделился мнением о первой встрече челябинского клуба с «Салаватом Юлаевым» (0:1) в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
«Меня немножко удивило, что «Трактор» создал мало моментов в первом матче серии. Было видно, что у «Салавата» был свой план на матч, молодые ребята в Уфе очень неплохо смотрятся. Организация игры «Салавата» вчера была на высоком уровне.
Возможно, на Челябинске сказался длинный перерыв, небольшая потеря кондиций. Где-то не хватало остроты в атаке, спортивной наглости, заряженности на моменты. В итоге исход встречи решил один гол. У «Трактора» были моменты, но Шарыченков сыграл здорово, а где-то хозяевам просто не повезло. Считаю, что «Салават» выиграл заслуженно», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 18 марта 2022
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