Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Скудра: у «Салавата» был свой план на матч, «Трактору» не хватило спортивной наглости

Скудра: у «Салавата» был свой план на матч, «Трактору» не хватило спортивной наглости
Комментарии

Бывший главный тренер «Трактора», а ныне главный тренер «Сарыарки» Петерис Скудра поделился мнением о первой встрече челябинского клуба с «Салаватом Юлаевым» (0:1) в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

«Меня немножко удивило, что «Трактор» создал мало моментов в первом матче серии. Было видно, что у «Салавата» был свой план на матч, молодые ребята в Уфе очень неплохо смотрятся. Организация игры «Салавата» вчера была на высоком уровне.

Возможно, на Челябинске сказался длинный перерыв, небольшая потеря кондиций. Где-то не хватало остроты в атаке, спортивной наглости, заряженности на моменты. В итоге исход встречи решил один гол. У «Трактора» были моменты, но Шарыченков сыграл здорово, а где-то хозяевам просто не повезло. Считаю, что «Салават» выиграл заслуженно», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Безнадёжность. «Трактор» опять не забил дома «Салавату» — и практически не пытался Безнадёжность. «Трактор» опять не забил дома «Салавату» — и практически не пытался
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022