В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». После первого периода гости ведут со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Уже на 11-й секунде матча канадский форвард «Магнитки» Джош Карри в центре площадки столкнулся с защитником «ястребов» Дамиром Шарипзяновым. Россиянин долгое время не мог подняться со льда. После просмотра судьи выписали Карри удаление до конца матча за удар в область головы и шеи.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Справедливо ли игрок «Металлурга» Карри получил «5+20» за атаку Шарипзянова?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.