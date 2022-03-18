Хартли: определённые события происходили на льду, моя задача была обезопасить Толчинского

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал разгромную победу со счётом 8:1 в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом».

«Мы даём игрокам отдохнуть, определённые события происходили на льду, поэтому моя задача была обезопасить Толчинского. Что касается выхода Демченко, то он очень давно не играл, и ему было необходимо игровое время, ведь никогда не знаешь, когда тебе понадобится второй вратарь. Считаю, что он сегодня удачно вошёл в игру.



Я очень доволен нашими молодыми защитниками Чистяковым и Давыдовым. Что касается Чистякова, то ему нездоровилось в последние дни, поэтому сегодня после второго периода мы дали ему отдохнуть и предоставили больше игрового времени Давыдову. Это привело к тому, что он забил первый гол в КХЛ. Вообще, я очень люблю работать с молодёжью, мне нравится смотреть за тем, как они прогрессируют. И в целом у нас отличный опыт в этом деле, начиная с Ильи Михеева. Но это происходит ещё и благодаря тому, что у нас прекрасные ветераны, служащие примером для молодых», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.