Б. Миронов: не видели «Спартак» 2 месяца? Ни от кого не скрывались, по подвалам не бегали

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (6:1, 1-0).

«Пара Робинсон — Лехтонен? Мы не только эту пару, но и тройки и персонально всех игроков рассматривали, обсуждали их сильные и слабые стороны. Если детально углубляться, можно на пару часов поговорить. Как показала игра, мы не зря этим занимались. Нужно держать тот же настрой, энтузиазм, самоотдачу. Серия до четырёх побед, это ещё ни о чём не говорит.

Несильно ругал игроков за пропущенную шайбу. Пропускать можно, бывают такие моменты. И чёрт побери бывает, и от своего, и рикошет. Самое главное — забить на одну больше соперника. Не ругаемся, а делаем выводы, чтобы не повторились ошибки, которые привели к голу в наши ворота.

Нас два месяца никто не видел в игре? Мы ни от кого не скрывались, по подвалам не бегали. Спокойно тренировались, готовились. Может, где-то и сыграло, что мы не проводили матчей в первом раунде, но ничего специфического мы не делали. Были готовы морально и физически. Как я сказал перед игрой, нужны холодная голова и горячее сердце, чтобы все 22 человека выполняли свою работу от сердца и с душой. Сегодня они показали, что у нас одна семья и одна команда, все сделали свою работу на отлично.

Отсутствие игровой практики, конечно, минус. СКА уже сыграл, вошёл в игровой темп, почувствовал игровую дисциплину. Мы были лишены этой возможности. Пытались играть двусторонки, потому что не могли найти соперника на товарищеские игры. Как показала игра, мы шли по правильному пути. Сделали всё возможное, чтобы выиграть сегодня, значит, подготовка прошла правильно.

Отправка игроков в ВХЛ перед стартом серии? Это возможность получить практику, мы ей воспользовались. У нас есть система — есть фарм-клуб, есть МХК «Спартак». Конечно, существует риск травмы, но такой риск есть и на тренировке. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.