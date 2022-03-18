Фальковский: мои голы в плей-офф? Хороший вопрос. Пока залетает — пусть залетает
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Защитник СКА Степан Фальковский прокомментировал итоги первого матча второго раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (1:6, 0-1).
«Провалили первый период, Неудачно начали. Это всего лишь первая игра. Идём дальше. Они сразу прошли во второй раунд, но они ведь тоже тренировались. Где-то нам сегодня не повезло, но это всего лишь первая игра. Мои голы в плей-офф? Хороший вопрос. Пока залетает — пусть залетает», — передаёт слова Фальковского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился первый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 6:1 (3:0, 1:1, 2:0).
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