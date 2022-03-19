Овечкин признан второй звездой матча «Каролина» — «Вашингтон», Самсонов — третьей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и вратарь команды Илья Самсонов признаны второй и третьей звездой матча НХЛ с «Каролина Харрикейнз», сообщает пресс-служба «столичных» в своём «твитере».
«Каролина» играла дома с «Вашингтоном», встреча завершилась победой гостей по буллитам – 4:3.
Овечкин забросил одну шайбу в основное время и реализовал решающий буллит. Самсонов в игровое время отразил 17 бросков из 20 и не позволил соперникам забить в серии буллитов. Также в составе гостей отличились Джон Карлсон и россиянин Евгений Кузнецов.
Первой звездой матча стал игрок «Каролины» Сет Джарвис, он оформил дубль. В составе хозяев также отметился шайбой Винсент Трочек. Российский нападающий команды Андрей Свечников записал на свой счёт голевую передачу.
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