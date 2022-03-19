Овечкин догнал Капризова в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин благодаря голу в большинстве в ворота «Каролины Харрикейнз» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ догнал в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона своего соотечественника из «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

Теперь у обоих хоккеистов по 75 очков – они делят между собой шестое место в лиге. Лидер – форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (87), следом за ним его одноклубник Леон Драйзайтль (84), а замыкает тройку лучших нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (84). Далее идут Джонни Годро из «Калгари Флэймз» (79) и Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (77).



Напомним, Александр провёл в нынешнем сезоне 61 матч, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени. Примечательно, что Овечкин забрасывает уже в трёх играх кряду — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) и «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).

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