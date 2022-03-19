Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам игрового дня. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан второй звездой.
Россиянин забросил шайбу и реализовал победный буллит в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).
Первой звездой признан нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, оформивший дубль в ворота «Анахайм Дакс» (3:0).
Третьей звездой стал голкипер «Баффало Сэйбрз» Дастин Токарски, оформивший шат-аут в матче с «Калгари Флэймз» (1:0 ОТ). Он отразил все 24 броска, игра на ноль стала для него второй в карьере в лиге и первой за восемь лет.
Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времён, набрав одно очко в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).
Сегодня 36-летний форвард отметился заброшенной шайбой, благодаря чему достиг отметки 1395 (769+626) очков в 1258 матчах в лиге. Таким образом, Овечкин превзошёл достижение канадского форварда Люка Робитайла, в активе которого 1394 очка в 1431 матче в НХЛ. Следующей целью для Александра является результат знаменитого в прошлом финского нападающего Яри Курри — 1398 очков в 1251 матче.
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