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Крикунов — о неучастии России в ЧМ-2022: интерес серьёзно упадёт, важен спортивный принцип

Крикунов — о неучастии России в ЧМ-2022: интерес серьёзно упадёт, важен спортивный принцип
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Бывший главный тренер сборных России и Беларуси по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал отстранение сборной России по хоккею от ЧМ-2022.

«На чемпионате мира 2022 года вместо России и Беларуси сыграют Франция и Австрия. Это, конечно, не то. Вообще в Европе есть четыре сборные, без которых большие турниры не несут особой ценности, а остальные на вторых ролях. Россия и Беларусь заслужили право сыграть на чемпионате мира, должен действовать спортивный принцип, он важен. Думаю, интерес к грядущему турниру серьёзно упадёт. Те организаторы останутся в проигрыше. Представляете, сколько российских болельщиков могло приехать в Хельсинки? Тут же всё рядом. Да и зрелищность явно снизится», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, вместо сборных России и Беларуси в турнире примут участие команды Австрии и Франции.

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