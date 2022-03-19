Кожевников: чуть игроков «Авангарда» заденут — они валяются, хоть скорую вызывай

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре хоккеистов омского «Авангарда», а также о серии СКА – «Спартак».

«Если тренер другой команды говорит, что Хартли даёт установку своим игрокам лежать до выхода врачей, то так оно и есть. Это вызывает отвращение. Чуть их заденут – валяются, хоть скорую вызывай. Тренеры из-за границы нам ничего не дают. Дали бы Светлову с такой командой работать, думаю, результат был бы не хуже.

Трудно было ожидать, что «Спартак» так вольётся в игровой ритм. Конечно, это здорово и в психологическом плане, но давайте посмотрим, насколько хватит мастерства во втором матче. От второй игры надо будет отталкиваться. Там и другая тактика может быть, могут сыграть на контратаках. В первом матче соперники бодались атаками, и у СКА были моменты, но они не смогли их реализовать. Можно сказать, не повезло. «Спартак» проявил мужество, и Данск был на высоте», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.