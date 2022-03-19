«Трактор» обыгрывает «Салават Юлаев» после второго периода — 2:1

В эти минуты в Челябинске на «Арене Трактор имени Юрия Ляпкина» проходит второй матч второго раунда серии плей-офф, где челябинский «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, хозяева ведут в счёте (2:1).

На 25-й минуте Алексей Бывальцев реализовал большинство и забил первую шайбу «Трактора» в этой серии. Ему ассистировали Владимир Ткачёв и Никита Тертышный. Менее чем через минуту Виталий Кравцов также в большинстве увеличил преимущество челябинцев, забив с передач Томаша Гики и Ника Бэйлена.

На 39-й минуте Динар Хафизуллин отыграл один гол гостей.

Напомним, «Салават» ведёт в серии со счётом 1-0. В первом матче уфимцы выиграли со счётом 1:0.

Победитель этой пары в финале конференции сыграет с победителем пары «Металлург» – «Авангард», где после одного матча выигрывают омичи (1-0).