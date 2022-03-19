Александр Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди левых крайних нападающих
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36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин благодаря голу в большинстве в ворота «Каролины Харрикейнз» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ установил очередной рекорд лиги.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин вышел на первое место по количеству очков среди левых нападающих в истории НХЛ. Он набрал 1395 (769+626) очков и обошёл Люка Робитайла, на счету которого 1394 очка за карьеру.
Напомним, Александр провёл в нынешнем сезоне 61 матч, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени. Примечательно, что Овечкин забрасывает уже в трёх встречах кряду — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) и «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).
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