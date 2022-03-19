The Athletic: считали, что рекорд Гретцки недосягаем. Овечкин выбросил прогнозы на свалку

Обозреватель матчей «Вашингтон Кэпиталз» и журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, когда российский нападающий «столичных» Александр Овечкин сможет выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
«Когда мы сможем увидеть, как он обойдёт Хоу и станет вторым в истории? Если предположить, что Овечкин сохранит свой нынешний темп и к концу этого сезона у него будет 775-780 голов за карьеру, вполне понятно, что он догонит и обгонит Хоу где-то перед Матчем всех звёзд в следующем году.
Долгое время считалось, что рекорд Гретцки недосягаем и что Овечкину посчастливится приблизиться к нему. Эти прогнозы были выброшены на свалку. Если Восьмёрка сохранит свою текущую результативность на том же уровне, что есть сейчас, вопрос будет не в том, окажется ли Овечкин на вершине, а в том, сколько ему потребуется для этого», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
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