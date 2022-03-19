Овечкин вошёл в десятку в истории НХЛ по числу победных буллитов в послематчевых сериях

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и реализовал победный буллит послематчевой серии во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 Б).
Как отмечает Russian Machine Never Breaks, Овечкин реализовал 36-й буллит в карьере в НХЛ и 15-й победный. По этому показателю российский нападающий вышел на 10-е место в истории лиги.
Отметим, что послематчевые серии буллитов появились в НХЛ в сезоне-2005/2006.
Напомним, Александр провёл в нынешнем сезоне 61 матч, в которых набрал 75 (39+36) очков при коэффициенте полезности «+8» и 14 минутах штрафного времени. Примечательно, что Овечкин забрасывает уже в трёх встречах кряду — ранее он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) и «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).
- 19 марта 2022
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