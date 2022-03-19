«У нас же сейчас принято импортозамещение делать». Зубарев — об отъезде иностранцев

Защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зубарев после поражения в матче с «Трактором» (1:4, 1-1) поделился мыслями об отъезде легионеров.



«Ощущаем ли в обороне отъезд иностранцев? У нас ничего не поменялось после отъезда Ларсена и Метсолы. Знаем, что за нашими спинами стоит надёжный человек. Просто не нужно доводить до того, чтобы он невероятно спасал. Мы делаем свою работу, вратарь — свою, и все вместе должны приносить результат. У нас же сейчас принято импортозамещение делать. Обычно оно не очень, но у нас получше проходит. Я, честно, рад за ребят. Сами знаете, что у нас с давних времён не любят давать играть местным и молодым. Поэтому сейчас есть возможность показать себя в такой нужный момент. И не только молодым, но и стареньким», — приводит слова Зубарева официальный сайт КХЛ.