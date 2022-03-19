Алексей Кудашов рассказал, чего не хватает московскому «Динамо» в этом плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мыслями после поражения в матче с ЦСКА (2:4, 0-2).
«Ведин не на подходе. Клинкхаммер заболел. Как оценю возвращение Фёдорова? Он сыграл нормально, гол забил. Может ли сыграть Белов в третьем матче? Посмотрим. Выбор вратаря на третий матч? Посмотрим. Давайте по этой игре, а не по следующей.
Сегодня не было проблем с выходом из обороны. В первой игре, да, были, сегодня не было. Пропускали в первой смене после своего гола? Вы всё правильно сказали, причём пропускали разные звенья. Это именно то, о чём я и говорил. Очень легко пропускали. Тут много нюансов. Это и концентрация, и ответственность после забитого гола, и мелочи.
Вы знаете, у нас очень много игроков, которые впервые играют на таких ролях в плей-офф и вообще впервые в плей-офф. Поэтому вот этого нам немного не хватает. Но ничего. Я думаю, что мы справимся», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 марта 2022
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