Артём Фёдоров разобрал победный гол ЦСКА в матче с московским «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Артём Фёдоров поделился мыслями после поражения в матче с ЦСКА (2:4, 0-2), а также прокомментировал победный гол Владислава Каменева.

«Два раза пропустили голы в следующей смене после своего гола? Нам надо было быть собраннее. Завтра разберём ошибки, чтобы больше такого не допускать.

Как мы с Линдбергом потеряли шайбу, когда Окулов отдал на гол Каменеву? Получается так, что шайбу там выбили, и она начала скакать – он просто первым по ней попал и удачно скинул её на партнёра. Тот выкатился, и ему уже никто не мешал, чтобы бросить по воротам», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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