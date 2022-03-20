Сын Горди Хоу: почти удивлюсь, если Овечкин не обойдёт моего отца. Он причуда природы

Марк Хоу, защитник Зала хоккейной славы, сыгравший 16 сезонов в НХЛ, и сын легендарного нападающего Горди Хоу, поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Капитан «столичных» отстаёт всего лишь на 32 шайбы от Горди Хоу.

«Я почти удивлюсь, если он не обойдёт моего отца. Не сомневаюсь, что Овечкин продолжит бросать вызов своему возрасту и забивать голы.



Я видел, как мой отец играл в 45 и 46 лет первые два года во Всемирной хоккейной ассоциации (профессиональная хоккейная лига для клубов США и Канады, существовавшая в 1972-1979 годах. — Прим. «Чемпионата»), и я знаю, насколько он был хорош. Это было ужасно страшно. В 46 лет он был лучше, чем я когда-либо в своей карьере. Так что, если он это сделал, да, он причуда природы. Но Овечкин тоже причуда природы», — приводит слова Хоу официальный сайт НХЛ.

Отметим, что сейчас на счету Овечкина 769 голов. У Горди Хоу — 801 шайба.