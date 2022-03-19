Капризов вышел на третье место в истории «Миннесоты» по набранным очкам за сезон
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал в победном голе, отдав результативную передачу в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
В 59 матчах этого сезона на счету 24-летнего форварда уже 76 (32+44) очков. Он вышел на третье место в истории «Миннесоты» по количеству результативных баллов за сезон, сравнявшись с Эриком Стаалом (76 в сезоне-2017/2018). Больше лишь у Мариана Габорика (83 в сезоне-2007/2008) и Брайана Ролстона (79 в сезоне-2005/2006).
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:1.
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