Кирилл Капризов обошёл Александра Овечкина в гонке бомбардиров сезона НХЛ

24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:1). Благодаря этому он обошёл своего соотечественника из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в гонке бомбардиров сезона.
Теперь на счету Капризова 76 (32+44) очков. Нападающий «Миннесоты» вышел на единоличное шестое место в списке бомбардиров НХЛ текущего сезона. Овечкин опустился на седьмую позицию — у него 75 (39+36) очков.
Лидирует нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 88 (34+54) очками. На втором месте идёт форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо — у него 86 (21+65) баллов. Тройку замыкает одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль с 85 (41+44) очками. Далее идут Джонни Годро из «Калгари Флэймз» (79 (27+52)) и Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (77 (45+32)).
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