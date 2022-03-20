Три очка Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу в матче с «Нью-Джерси»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

На 2-й минуте Леон Драйзайтль вывел «Эдмонтон» вперёд. На 5-й минуте Йеспер Братт сравнял счёт. На 38-й Эвандер Кейн забил второй гол «нефтяников». На 41-й минуте Братт оформил дубль. На 44-й минуте Нико Хишир с передачи Братта впервые в матче вывел «Дэвилз» вперёд. На 50-й Тайсон Бэрри сравнял счёт. На 53-й минуте Эвандер Кейн оформил дубль. Через 49 секунд Зак Хайман увеличил преимущество «нефтяников». Точку в матче поставил Коннор Макдэвид, добавивший к двум результативным передачам гол.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт в гостях с «Колорадо Эвеланш» в ночь с 21 на 22 марта. «Нью-Джерси» в ночь с 22 на 23 марта примет «Нью-Йорк Рейнджерс».