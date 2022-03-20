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Три очка Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу в матче с «Нью-Джерси»

Три очка Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу в матче с «Нью-Джерси»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 22:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Драйзайтль (Пульюярви, Сеси) – 01:11 (5x5)   1:1 Братт (Хишир, Хэмилтон) – 04:50 (5x5)   2:1 Кейн (Нурс, Макдэвид) – 37:48 (5x5)   2:2 Братт (Грейвз, Юнссон) – 40:26 (5x5)   2:3 Хишир (Братт) – 43:14 (5x5)   3:3 Бэрри (Расселл, Шор) – 49:04 (5x5)   4:3 Кейн (Макдэвид, Бэрри) – 52:03 (5x4)   5:3 Хайман (Драйзайтль, Пульюярви) – 52:52 (5x5)   6:3 Макдэвид – 58:34 (en)

На 2-й минуте Леон Драйзайтль вывел «Эдмонтон» вперёд. На 5-й минуте Йеспер Братт сравнял счёт. На 38-й Эвандер Кейн забил второй гол «нефтяников». На 41-й минуте Братт оформил дубль. На 44-й минуте Нико Хишир с передачи Братта впервые в матче вывел «Дэвилз» вперёд. На 50-й Тайсон Бэрри сравнял счёт. На 53-й минуте Эвандер Кейн оформил дубль. Через 49 секунд Зак Хайман увеличил преимущество «нефтяников». Точку в матче поставил Коннор Макдэвид, добавивший к двум результативным передачам гол.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт в гостях с «Колорадо Эвеланш» в ночь с 21 на 22 марта. «Нью-Джерси» в ночь с 22 на 23 марта примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

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