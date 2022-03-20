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Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону», Уэджвуд сделал 45 сейвов

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону», Уэджвуд сделал 45 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Сидни Кросби и ещё по одному голу забили Каспери Капанен и российский нападающий Евгений Малкин.

Единственный гол за «Аризону» забил Клейтон Келлер. Голкипер «Аризоны» Скотт Уэджвуд сделал 45 сейвов.

Таким образом, «Аризона» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Питтсбург», в свою очередь, одержал четвёртую победу за последние пять игр.

В следующем матче «Аризона» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Питтсбург» проведёт матч с «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Капанен (Картер) – 22:09 (5x5)   1:1 Келлер (Строльман) – 31:28 (5x5)   1:2 Малкин (Раст) – 52:36 (5x5)   1:3 Кросби (Гюнцель) – 56:13 (5x5)   1:4 Кросби (Гюнцель, Летанг) – 58:10 (en)
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