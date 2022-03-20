Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Аризону», Уэджвуд сделал 45 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Сидни Кросби и ещё по одному голу забили Каспери Капанен и российский нападающий Евгений Малкин.

Единственный гол за «Аризону» забил Клейтон Келлер. Голкипер «Аризоны» Скотт Уэджвуд сделал 45 сейвов.

Таким образом, «Аризона» потерпела первое поражение после двух побед подряд. «Питтсбург», в свою очередь, одержал четвёртую победу за последние пять игр.

В следующем матче «Аризона» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Питтсбург» проведёт матч с «Коламбус Блю Джекетс».