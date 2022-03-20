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Гол и передача Тренина помогли «Нэшвиллу» уверенно обыграть «Торонто»

Гол и передача Тренина помогли «Нэшвиллу» уверенно обыграть «Торонто»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» «Нэшвилл Предаторз» провёл игру с «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

У «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились Таннер Жанно, Ээли Толванен, Маттиас Экхольм, Филип Форсберг, Мэтт Дюшейн, а также россиянин Яков Тренин, который в этой игре набрал два очка. У «Торонто» отличились Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс и Джон Таварес.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» сыграет с командой «Анахайм Дакс» в гостях. Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнётся в 05:00 мск. «Торонто» на домашнем льду будет принимать «Нью-Джерси Дэвилз». Игра пройдёт в ночь с 23 на 24 марта и начнётся в 02:00 мск.

В параллельном матче в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:1.

У «Монреаля» голы в свой актив записали Джейк Эванс, Пол Байрон, Коул Кофилд, Йоэль Армиа и Бретт Кулак. В составе «Оттавы» отличился Джош Норрис.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» сыграет с командой «Бостон Брюинз» на домашнем льду. Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнётся в 02:00 мск. «Оттава» отправится в Нью-Йорк, где сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдёт в ночь с 22 на 23 марта и начнётся в 02:30 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Эванс (Лехконен) – 16:32 (5x5)   1:1 Норрис (Уайт, Штюцле) – 18:51 (5x4)   2:1 Байрон (Пеццетта, Эванс) – 22:42 (5x5)   3:1 Кофилд (Эдмундсон) – 24:23 (5x5)   4:1 Армиа (Шюнеман, Питлик) – 39:28 (5x4)   5:1 Кулак (Судзуки, Андерсон) – 48:14 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Жанно (Сиссонс, Тренин) – 13:46 (5x5)   2:0 Толванен (Дэвис, Гранлунд) – 21:48 (5x5)   2:1 Марнер (Бантинг, Мэттьюс) – 28:04 (5x5)   3:1 Экхольм (Каррье, Толванен) – 30:52 (5x5)   3:2 Мэттьюс (Марнер) – 43:41 (5x5)   4:2 Форсберг (Дюшейн, Йози) – 52:11 (5x4)   5:2 Дюшейн (Форсберг, Йози) – 54:09 (5x5)   5:3 Таварес (Нюландер, Райлли) – 55:19 (6x5)   6:3 Тренин (Сиссонс, Йози) – 59:08 (en)
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