Гол и передача Тренина помогли «Нэшвиллу» уверенно обыграть «Торонто»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» «Нэшвилл Предаторз» провёл игру с «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.
У «Нэшвилла» заброшенными шайбами отметились Таннер Жанно, Ээли Толванен, Маттиас Экхольм, Филип Форсберг, Мэтт Дюшейн, а также россиянин Яков Тренин, который в этой игре набрал два очка. У «Торонто» отличились Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс и Джон Таварес.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» сыграет с командой «Анахайм Дакс» в гостях. Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнётся в 05:00 мск. «Торонто» на домашнем льду будет принимать «Нью-Джерси Дэвилз». Игра пройдёт в ночь с 23 на 24 марта и начнётся в 02:00 мск.
В параллельном матче в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» «Монреаль Канадиенс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 5:1.
У «Монреаля» голы в свой актив записали Джейк Эванс, Пол Байрон, Коул Кофилд, Йоэль Армиа и Бретт Кулак. В составе «Оттавы» отличился Джош Норрис.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» сыграет с командой «Бостон Брюинз» на домашнем льду. Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта и начнётся в 02:00 мск. «Оттава» отправится в Нью-Йорк, где сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдёт в ночь с 22 на 23 марта и начнётся в 02:30 мск.
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