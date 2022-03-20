«Рейнджерс» переиграл «Тампу», у Панарина – голевая

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.



Счёт в матче открыли хозяева – на 17-й минуте забил Брейден Пойнт. На его гол заброшенной шайбой ответил Джейкоб Труба на 30-й минуте. За 16 секунд до сирены исход матча решил Мика Зибанеджад. Примечательно, что пас на гол ему отдал российский нападающий Артемий Панарин.



Игорь Шестёркин совершил 28 сейвов, Андрей Василевский же – 25. Михаил Сергачёв очков не набрал, у Никиты Кучерова коэффициент полезности – «-1».

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