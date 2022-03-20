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«Рейнджерс» переиграл «Тампу», у Панарина – голевая

«Рейнджерс» переиграл «Тампу», у Панарина – голевая
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хозяева – на 17-й минуте забил Брейден Пойнт. На его гол заброшенной шайбой ответил Джейкоб Труба на 30-й минуте. За 16 секунд до сирены исход матча решил Мика Зибанеджад. Примечательно, что пас на гол ему отдал российский нападающий Артемий Панарин.

Игорь Шестёркин совершил 28 сейвов, Андрей Василевский же – 25. Михаил Сергачёв очков не набрал, у Никиты Кучерова коэффициент полезности – «-1».

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НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Пойнт (Хедман, Стэмкос) – 16:41 (5x4)   1:1 Труба (Немет, Хитил) – 29:25 (5x5)   1:2 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 59:44 (5x4)
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