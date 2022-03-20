Агент Плэтта: информация об отказе Джеффа от гражданства Беларуси — абсолютная чушь
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Дмитрий Ерёмин, агент экс-хоккеиста ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Джеффа Плэтта, прокомментировал информацию об отказе 36-летнего нападающего от белорусского гражданства.
«Эта информация абсолютно неверная, никаких заявлений об отказе от белорусского гражданства Джефф не подавал. Разве что теперь он может подать в суд на того, кто распространяет подобные фейки. Не могу сказать, насколько это возможно в будущем. Сейчас Джефф сосредоточен на своей семье, вся эта ситуация крайне неприятна.
С чем тогда могут быть связаны эти слухи? Честно говоря, понятия не имею. Но как своему агенту он категорично ответил мне, что это абсолютная чушь», — приводит слова Ерёмина официальный сайт ФХБ.
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